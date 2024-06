Erwischt! Da hätte Justin Timberlake sein Auto wohl doch lieber stehen lassen sollen. Denn statt an seinem Zielort, landete er in Polizeigewahrsam. Der Vorwurf: Trunkenheit am Steuer. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizeibehörde in Sag Harbor auf Long Island.

Alkoholtest abgelehnt - Verhaftung?

Den Angaben zufolge wurde Justin Timberlake am Montagabend (17.06.) in den Hamptons in der Nähe von New York aufgegriffen. Ein Viertel, in dem vorwiegend reiche und berühmte Menschen wohnen.



Der US-amerikanischen Boulevard-Seite TMZ zufolge sei der Sänger von einer Party mit Freunden in einem Hotel gekommen und kurz darauf von der Polizei dabei gesehen worden, wie er ein Stoppschild überfuhr.



Die Beamten seien ihm gefolgt und hätten ihn aus dem Verkehr gezogen. Anschließend sollen sie von ihm einen Atemtest gefordert haben. Den lehnte er offenbar ab - daraufhin klickten wohl die Handschellen.

Bildrechte: imago images/Elizabeth Goodenoug

Mit diesen Konsequenzen muss Justin Timberlake nun rechnen