Ein Platz in Köln darf nach dem Schauspieler und Komiker Dirk Bach benannt werden. Das hat jetzt das Oberverwaltungsgericht Münster jetzt endgültig entschieden. Darüber war ein Streit zwischen dem Stadtbezirk Köln-Innenstadt und dem Rat der Stadt Köln entbrannt. Beide Seiten konnten sich nicht einigen, wer für den bislang namenlosen Platz in der Nähe des Schauspielhauses zuständig ist.



Bereits zuvor hatte es einen Rechtsstreit um eine rosa Bank gegeben, die Freunde des Schauspielers an dessen Grab aufgestellt hatten. Die Stadt verlangte die Entfernung der Bank. Inzwischen steht sie im Kölner Atelier-Theater.



Dirk Bach war 2012 in Berlin gestorben und in seiner Heimatstadt Köln beigesetzt worden.