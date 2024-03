Am 3. Mai 2024 ist es soweit! Der Deutsche Filmpreis wird im Theater am Potsdamer Platz verliehen. Zu sehen gibt es die Veranstaltung live in der ARD-Mediathek.



Das besondere in diesem Jahr: Durch ein neues Auswahlverfahren wählen die Mitglieder der Akademie die Nominierungen aus allen eingereichten Filmen aus. Früher traf eine Kommission eine Vorauswahl der Filme.



Stehen die Nominierungen unter allen eingereichten Filmen fest, wählen alle Mitglieder daraus die Preisträgerinnen und Preisträger des Deutschen Filmpreises aus.



Bereits am 12. Oktober 2023 war Bewerbungsschluss: Teilnehmen können alle deutschen Kinofilme, die zwischen dem 1. Dezember 2022 und dem 2. Mai 2024 gelaufen sind oder noch laufen werden.