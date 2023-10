Tupac Shakur war mit mehr als 75 Millionen verkauften Platten einer der erfolgreichsten Rapper der 1990er-Jahre. Sein früher Tod schockierte eine ganze Generation: Der damals 25-Jährige wurde am 7. September 1996 in Las Vegas in einem Auto mit vier Kugeln niedergeschossen. Er starb sechs Tage später im Krankenhaus.



Nun, rund 27 Jahre später, könnte der Mordfall aufgeklärt sein: Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, sei am Freitagmorgen der frühere Bandenchef Duane "Keffe D" Davis in Las Vegas festgenommen und von einem Geschworenengericht wegen Mordes angeklagt worden. Eine vorübergehende Freilassung auf Kaution lehnte die Justiz ab.



Wie der Bezirksstaatsanwalt von Clark County im US-Staat Nevada, Marc DiGiacomo, in einem offiziellen Statement mitteilte, sei der Verdacht "groß", dass Davis für den Mord an Tupac Shakur verantwortlich sei.