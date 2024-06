Kriminelle sollen versucht haben, die Familie von Michael Schumacher zu erpressen. Die Täter hätten gegenüber Mitarbeitern der Familie behauptet, über Dateien zu verfügen, an deren Nichtveröffentlichung die Schumachers interessiert sein dürften. Das erklärte Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert in Wuppertal. Die Behörde ermittelt "derzeit intensiv" in dem Fall.

Forderungen in Millionenhöhe

Wie nun bekannt wurde, sollen die mutmaßlichen Täter eine Zahlung in Millionenhöhe gefordert haben - andernfalls würden sie die Daten im Darknet veröffentlichen. Als Beweis sollen sie einige Dateien an die Familie des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters geschickt haben.



Details zu den Dateien nannte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht.

Vater und Sohn verdächtigt

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft konnte durch "technische Maßnahmen" ermittelt werden, dass die mutmaßlichen Erpresser von Wuppertal aus agierten.



Auf einem Supermarktparkplatz in Groß-Gerau in Hessen seien am 19. Juni zwei Verdächtige verhaftet worden. Zwei 53 und 30 Jahre alte Männer - Vater und Sohn.



Aktuell befinden sich die beiden in Untersuchungshaft. "Ihnen droht für den Fall einer Verurteilung eine Geld- oder Haftstrafe bis zu fünf Jahren", sagte Oberstaatsanwalt Baumert.



Das Vater-Sohn-Duo ist bei der Polizei nicht unbekannt: Sie stünden aktuell in einer anderen Sache unter Bewährung, so Oberstaatsanwalt Baumert.

Nicht der erste Erpressungsversuch