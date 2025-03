26.03.2025 | "Vulgär, grob, unanständig" - aber unschuldig?

Gérard Depardieu hat auch am dritten Tag des Missbrauchsprozesses gegen ihn die Vorwürfe zurückgewiesen: Die Anschuldigungen der zweiten Klägerin seien unwahr.



Die damalige Regie-Assistentin erklärte vor Gericht, dass sie den Schauspieler auf einem kurzen Weg zu einem Drehort des Films "Les Volets Verts" (Die grünen Fensterläden) allein begleitet habe. "Da hat er mir die Hand auf den Po gelegt", sagte die 34-Jährige. Wenig später sei er ihr auch an den Busen gegangen.

Und Depardieu? Der Schauspieler hatte die strittigen Momente auch am zweiten Tag seiner Aussagen offenbar ganz anders in Erinnerung: "Ich bin vulgär, grob, unanständig, das gebe ich zu. (...) Aber ich respektiere die Menschen", gab Depardieu an. "Ich betatsche niemanden."

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Aurelien Morissard

Die französische Schauspielerin Fanny Ardant trat als Zeugin auf. Sie spielt in dem genannten Film die Hauptrolle.



"Ich habe niemals eine unangemessene Geste beobachtet", sagte die 76-Jährige. "Ich weiß, dass man zu Gérard Nein sagen kann", fügte sie hinzu.



Der Prozess soll am Donnerstag (27.03.) enden.

Schauspielstar Gérard Depardieu hat am zweiten Prozesstag zum ersten Mal selbst Stellung zu den Missbrauchsvorwürfen gegen ihn bezogen: Er habe eine Frau zwar an der Hüfte berührt - aber nicht aus sexuellen Motiven.



"Ich wüsste nicht, warum ich Frauen befummeln und ihnen an den Busen oder den Po greifen sollte", so der Schauspieler vor Gericht. Er habe die Frau damals in seiner Wohnung nur angefasst, "um nicht auszurutschen".



Und die vulgäre Ausdrucksweise? Die gibt der 76-Jährige zu - allerdings mit einer ganz speziellen Einordnung: "Was ist an 'Muschi' schon schlimm? Das sage ich ständig, auch zu mir selbst, ist doch lustig."

Bildrechte: IMAGO / Bestimage

Eine der Klägerinnen, damals Bühnenbildnerin bei dem Filmprojekt "Les Volets Verts" (Die grünen Fensterläden), widersprach Depardieus Schilderung: Er habe sie mit seinen Beinen blockiert und an den Hüften umfasst. Sie habe noch Depardieus großes Gesicht vor Augen.



Er habe zu ihr gesagt: "Fass mal meinen großen Sonnenschirm an, den schiebe ich Dir gleich in die Muschi."

Bildrechte: IMAGO / ABACAPRESS

Am Mittwoch (26.03.) wird der Prozess fortgesetzt. Zu den geladenen Zeuginnen zählt die Schauspielerin Fanny Ardant, eine Unterstützerin Depardieus.



Unter den Zuschauerinnen befand sich auch die Schauspielerin Charlotte Arnould, die Depardieu bereits 2018 wegen Vergewaltigung angezeigt hatte. Eine Entscheidung darüber, ob es in ihrem Fall zu einem Prozess kommt, steht noch aus.

War der französische Schauspieler Gérard Depardieu bei den Dreharbeiten zu "Les Volets Verts" (Die grünen Fensterläden) 2021 sexuell übergriffig - oder war er es nicht?



Das soll der Prozess, der heute in Paris begonnen hat, endlich klären. Zwei Frauen, eine Bühnenbildnerin und eine Regie-Assistentin, werfen dem 76-Jährigen Busen-Grapschereien und obszöne Bemerkungen während der Dreharbeiten vor.



Lange hatten sie auf das Verfahren gewartet: Im Oktober 2024 war der Prozess zunächst verschoben worden - aus gesundheitlichen Gründen: Depardieu leidet unter anderem an Diabetes und hat eine vierfache Bypass-Operation hinter sich.

Gérard Depardieu kam am Montag selbst ins Gericht, musste sich zwischendurch aber auf seinen Begleiter stützen.



Depardieu sagte am ersten Prozesstag nicht selbst aus. Sein Anwalt Jérémie Assous sprach jedoch ausführlich, stellte die Glaubwürdigkeit der Klägerinnen in Frage und kritisierte die polizeilichen Ermittlungen.