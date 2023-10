Acht Jahre mussten seine Fans auf diese Nachricht warten, aber 2024 ist es so weit: Bushido hat in einer Mitteilung angekündigt, im kommenden Jahr wieder auf Tour zu gehen - mit insgesamt neun Konzerten in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz. Auftakt der "König für immer!"-Tour, die Bushidos "vermutlich letzte" sein soll, ist am 21. März in Berlin.