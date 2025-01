"Ich nehme gerne Pakete für meine Nachbarn an", sagte der Schauspieler am letzten Drehtag der NDR-Komödie "Prange" in Hamburg.



Sympathisch! Da freut sich nicht nur der Postbote - auch die Nachbarn, die dann bei "Mädel" klingeln und ihr Paket abholen dürfen, finden das sicher gut: Wann kann man sonst so ungezwungen mit einem Promi in Kontakt kommen?



Der Grund für Bjarne Mädels Hilfsbereitschaft? Er kennt die Situation offenbar aus eigener Erfahrung, wenn die eigene Lieferung eben nicht von netten Nachbarn entgegengenommen wurde: "Ich finde es nervig, wenn man durch die ganze Stadt fahren muss, um die Pakete bei der Post abzuholen", erzählt der Schauspieler.