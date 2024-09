Besseren Kontakt zu den Nachbarn - das wünscht sich laut einer repräsentativen Umfrage eine Mehrheit der Menschen in Deutschland (60 Prozent), unabhängig von Alter, Geschlecht und Bildungsstand. Streit gibt es dennoch immer wieder. Wenn sich jemand durch Lärm, Grillgerüche oder falsch geparkte Autos gestört fühlt, kann es schwierig werden.

Oft als Klischee belächelt: Als neu zugezogener Nachbar im Haus klingeln, einen selbst gebackenen Kuchen in der Hand, und sich den Mitbewohnern kurz vorstellen. Klar, das ist schon etwas aufwändiger als kurz im Treppenhaus "Hallo" zu sagen. Aber es wirkt, um Vertrauen zueinander aufzubauen. Und wer nicht gerne backt, darf auch selbst gekochte Marmelade oder eine Blume mitbringen. Wem das allzu unangenehm ist, der kann auch einen Vorstellungs-Brief (vielleicht mit Foto?) in die Briefkästen der Nachbarn werfen.

Wer oft im Homeoffice arbeitet, bereits in Rente oder krank Zuhause ist, kennt das: Gerne klingelt der Postbote, denn er weiß, dass er Päckchen und Pakete hier abgeben kann. Das kann manchmal nerven. Aber für das nachbarschaftliche Miteinander sollte man es trotzdem tun. Man lernt einander beim Abholen der Pakete kennen und kann Hilfsbereitschaft zeigen. Irgendwann ist man sicher auch mal selbst auf die Unterstützung der Nachbarn angewiesen.

Bei Ihnen im Haus wohnen ältere oder kranke Menschen? Bieten Sie doch mal spontan an, den Einkauf hochzutragen. Oft ergibt sich darüber ein Gespräch und Sie merken, ob diese Person sich über weitere Hilfe freuen würde. Oftmals sind schon einmalige Dienste oder kleine Gesten eine große Erleichterung.

Gute Nachbarschaft entsteht nicht immer von alleine. Doch es gibt inzwischen zahlreiche Initiativen in ganz Deutschland. Viele davon finden sich beim Deutschen Nachbarschaftspreis oder dank Plattformen im Internet wie nebenan.de oder Netzwerk Nachbarschaft , auf denen man Gleichgesinnte im näheren Umfeld finden kann. Da kann es um gemeinsame Aktivitäten oder Hilfe ebenso gehen wie um die gemeinsame Nutzung von Rasenmähern oder Bohrmaschinen oder auch um Spenden für Nachbarschaftsprojekte.

Trotz aller guten Vorsätze hat es doch gekracht und es gibt Stress mit den Nachbarn? Jetzt ist besonnenes Handeln wichtig! Streitschlichtungs-Expertin Christina Kotschubin rät in solchen Situationen dazu, das Gespräch zu suchen.



Allerdings sei es dabei entscheidend, nicht im Moment des größten Ärgers an der Tür zu klingen. Und bei sich zu bleiben - also keinen Vorwurf zu formulieren, sondern die eigene Situation zu erklären. Zum Beispiel, dass Sie früh aufstehen und daher auch früh ins Bett müssen - und deshalb abendlicher Lärm für Sie schwierig ist.