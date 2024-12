Seine Partei steckt in der Krise, privat scheint es dafür um so besser zu laufen. Am Samstagabend (30.11.) präsentierte Franca Lehfeldt ihren wachsenden Babybauch stolz auf dem roten Teppich der Eventreihe "WoMen on Top" in Düsseldorf - eine Veranstaltung, die die 35-Jährige zusammen mit zwei Freundinnen organisiert. In einem enganliegenden Glitzerkleid war die kleine Wölbung am Bauch kaum zu übersehen.