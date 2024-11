Die Frage nach dem Vater wird von der Schauspielerin zwar nicht direkt beantwortet, aber Machine Gun Kelly, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, ist auf dem Foto des Babybauchs markiert. Man kann also davon ausgehen, dass der 34-jährige Rapper der Vater ist - eine schöne Wendung nach dem gemeinsamen Schicksalsschlag, den Megan Fox in einem Interview als "schwierige und wilde Reise" bezeichnete. Beide haben bereits Kinder aus früheren Beziehungen. Sie hat drei Kinder mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green. Er hat eine Tochter aus seiner früheren Beziehung mit Emma Cannon.

Fox und Kelly lernten sich 2020 bei den Dreharbeiten zu "Midnight in the Switchgrass" in Puerto Rico kennen. Die Schauspielerin hatte sich kurz zuvor nach zehn Jahren Ehe von Schauspiel-Kollege Green getrennt. 2022 folgte die Verlobung. "Sie hat Ja gesagt", schrieb Kelly damals in seiner Instagram-Story.



Zu Beginn des vergangenen Jahres gab es dann Spekulationen, dass die Verbindung möglicherweise wieder zerbrochen sein könnte. Diese Spekulationen scheinen nun vorerst vom Tisch zu sein.