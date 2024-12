Erst Anfang November machte Georgina Stumpf, die Freundin von Sido, ihre Schwangerschaft öffentlich. Jetzt ist das Baby da - pünktlich zum 44. Geburtstag des Rappers. Ab sofort wird also doppelt gefeiert. Auf Instagram verkündete sie die Babynews mit einem Foto in ihrer Story.

Die Beziehung zwischen Sido, der eigentlich Paul Würdig heißt, und Georgina Stumpf wurde Ende 2022 öffentlich gemacht. Gemeinsame Auftritte der beiden sind eher selten. Als die Schwangerschaft bekannt wurde, reagierte Sidos Ex-Frau Charlotte Würdig begeistert: "Here we go - freuen uns auf das Kleine".