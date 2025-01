Das Fußballjahr 2025 hat gerade erst begonnen. Sportlich läuft es für Mario Götze gut. Im 100. Spiel für Eintracht Frankfurt hat er das entscheidende Tor geschossen. Doch hinter dem Star steckt auch ein Mensch. Wie damals in Dortmund als sein Vertrag auslief und er sich zwischen Fußball und Familie entscheiden musste:



"Liebe Gioia, lieber Rome, Papa hat eine Geschichte für euch" - so beginnt der emotionale Brief von Mario Götze an seine beiden Kinder, den er im Sportmagazin "The Players' Tribune" veröffentlicht hat.