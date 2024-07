Margot Robbie ist erfolgreich, glücklich verheiratet und mit Anfang 30 im vermeintlich richtigen Baby-Alter. Da liegt die Frage nach dem Babyglück nahe.



Dass in Interviews stets die Frage nach dem ersten Kind kommt, hat die Schauspielerin in den letzten Jahren allerdings ziemlich genervt - und sie hat ihre Haltung dazu unmissverständlich formuliert: "Ich bin so wütend", sagte sie 2019 in einem Interview in Bezug auf die Erwartungshaltung der Gesellschaft. Aber nicht mit ihr: "Ich mache, was ich will", stellte sie klar.