Seit rund einem Jahr turteln Schlagersängerin Michelle und Freund Eric Philippi gemeinsam durchs Leben - und scheinen bereit für den nächsten Schritt zu sein.



Das hat das Paar zum Thema Nachwuchs zu sagen:

Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

Michelle und Eric Philippi träumen von einer Familie

Es läuft rund für Michelle: Sie und Eric Philippi sind privat wie beruflich ein gutes Team. Längst sind die beiden zusammengezogen, teilen sich mittlerweile also nicht mehr nur die Bühne, sondern auch ein Zuhause. Das Tüpfelchen auf dem I? Ein Kind.



In der RTL-Show "stern TV am Sonntag" plauderten die beiden aus dem Liebes-Nähkästchen und gaben zu, über Nachwuchs nachzudenken.



Doch: "Michelle kann leider keine Kinder mehr bekommen", so Eric Philippi.

Bildrechte: IMAGO / Future Image

Adoptieren Michelle und Eric Philippi ein Kind?

Das hält das Schlagerpaar aber nicht davon ab, an seiner Familienplanung zu basteln - Stichwort: Adoption. "Wir finden es toll, wenn man in Zeiten wie diesen einem Kind eine Perspektive und ein schönes Leben ermöglichen kann", erklärt der Sänger.



Auch für Michelle kommt eine Adoption absolut in Frage: "Das ist eine tolle Möglichkeit, einem Kind aus schwierigen Verhältnissen etwas Gutes zu tun. Aber Michelle weiß auch: "[Eric] ist 27 und er hat jedes Recht der Welt zu sagen, dass er eigene Kinder haben will."

Trauriges Schicksal: Michelle verlor ihr Baby

Aus früheren Beziehungen mit den Schlagersängern Matthias Reim und Albert Oberloher sowie dem Manager Josef Shitawey hat Michelle die Töchter Marie, Céline und Mia-Carolin. Für sie wäre es also Kind Nummer vier, für Eric Philippi Kind Nummer eins.

Bildrechte: IMAGO / Eventpress