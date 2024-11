Endometriose Schauspielerin Florence Pugh hat ihre Eizellen einfrieren lassen

Dass sie sich mit 28 Jahren Sorgen um ihre Fruchtbarkeit machen müsse, hätte Schauspielerin Florence Pugh nie gedacht. Doch im Podcast "SHE MD" spricht sie nun über zwei Diagnosen, die ihre Familienplanung stark beeinflusst haben.

Vor ihrem 16. Lebensjahr hat Florence Pugh ihre Periode kaum bemerkt, so schwach war sie. Doch dann fingen plötzlich die starken Schmerzen an: Zwei Wochen am Stück habe sie menstruiert, mit starken Unterleibsschmerzen und nur wenigen Tagen Pause zwischen den Menstruationsphasen.