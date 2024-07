Seit vielen Jahren sind sie beste Freunde - klar, dass Jochen Schropp zuerst eingeweiht werden musste: "Sie hat gefragt, 'Sitzt du?', und weil es in den letzten zwei Jahren in ihrer Karriere so steil bergauf ging, dachte ich als Erstes, welche Rolle hat sie jetzt wieder ergattert", erzählt der 45-Jährige im "Bunte"-Interview.



Es sollte aber, wie der Moderator selbst sagt, "die Rolle ihres Lebens" sein. Zeitweise dachten beide sogar darüber nach, mit einer Samenspende von Jochen gemeinsam Eltern zu werden. Dass nun aber ein anderer Mann der Babypapa wird, ist für Jochen Schropp kein Problem: "Ich bin total happy mit dem Menschen, mit dem sie jetzt ein Kind bekommt."



Und der hat damit offenbar auch kein Problem, dass ein anderer Mann an oberster Stelle im Leben von Birthe steht, wie sie im Interview weiter verrät: "Auch bei dem Babynamen Momme zum Beispiel. Da wusste er, das ist Jochens und mein Name. Den hatten wir unserem ungeborenen Sohn schon immer gegeben."