Das Lied erzählt von einem wehmütigen Abschied und wirkt wie ein letzter emotionaler Gruß des Sängers - fast zehn Jahre nach seinem Tod. Einen passenderen Titel als "Als ich fortging" hätte es für den Song, den Produzent Curt Cress in seine endgültige Form brachte, nicht geben können. Produziert hat ihn der Schlagzeuger Curt Cress, obwohl das nach eigener Aussage eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre.



"Alleine ihn zu hören, das hat mich umgehauen. Das ist so pur, und da hört man die Großartigkeit seiner Darbietung. Da hört man eigentlich, das geht auch so, eigentlich bräuchte man gar nichts, das würde sowieso berühren", so Cress zu BRISANT.