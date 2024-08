Im vergangenen Jahr hatte die Rockband Aerosmith eine Abschiedstournee durch Nordamerika angekündigt. Ab September 2023 waren rund 40 Konzerte in den USA und Kanada geplant - doch schon wenige Wochen nach dem Beginn mussten die ersten Auftritte abgesagt werden.



Der Grund: Frontmann Steven Tyler hatte sich Stimmbandverletzungen zugezogen, erlitt nach einer Show in New York Blutungen und durfte auf ärztliche Anordnung hin nicht mehr singen. Die Schäden waren so schwer, dass sich der 76-Jährige eine lange Auszeit nehmen musste.



Die "Peace Out: The Farewell Tour" musste unterbrochen werden, sollte im September 2024 aber weitergehen. Doch dazu wird es nicht mehr kommen: Aerosmith kehrt nicht mehr auf die Bühne zurück. Das gibt die Band auf ihrer Website und ihren Social-Media-Kanälen bekannt.