Am 28. März 2025 erschütterte ein starkes Erdbeben Myanmar und Thailand. Das Epizentrum lag nahe Mandalay, der zweitgrößten Stadt des Landes. Die Zahl der Toten steigt weiter an. Allein in Myanmar kamen nach offiziellen Angaben mehr als 1.700 Menschen ums Leben, mehr als 3.400 wurden verletzt. 300 Menschen werden noch vermisst.