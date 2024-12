Mit dem Ende der Weihnachtsfeiertage haben sich auch die Städte in Hessen auf den bevorstehenden Jahreswechsel mit Raketen und anderen Feuerwerkskörpern vorbereitet. In vielen Innenstädten ist das auch in diesem Jahr verboten, etwa zum Schutz historischer Bauwerke und Altstädte.



In Frankfurt sind Feuerwerk und Böller auf dem Eisernen Steg und auf der Zeil, inklusive Konstablerwache und Hauptwache, verboten. Der Frankfurter Zoo appelliert an alle Anwohner, das Böllerverbot rund um den Tierpark zu beachten.



Kassel hat für bestimmte Bereiche der Innenstadt - wie den Königsplatz, den Friedrichsplatz und den Opernplatz - ein Feuerwerksverbot erlassen. Auch die Parks Karlsaue und Wilhelmshöhe blieben geschützt, heißt es aus dem Rathaus.



In Fulda besteht ein Feuerwerksverbot in der gesamten Altstadt. In Marburg ist wegen erhöhter Brandgefahr in der Oberstadt mit ihren Fachwerkhäusern das Abfeuern von Raketen und Böllern grundsätzlich verboten.