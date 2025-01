Die allererste "Sendung mit der Maus" lief am 7. März 1971. Bevor die Serie aber "Sendung mit der Maus" hieß, hatte sie den Namen "Lach- und Sachgeschichten".



Und diese ersten Geschichten von Maus-Miterfinder Armin Maiwald kamen gar nicht gut an. Mit Filmen über "Brötchen", "Milch" und "Ei" wollte man den Kindern zeigen, wo das, was auf ihren Tellern landet, eigentlich herkommt. Untermalt mit fröhlicher Musik, ohne viel Erklärungen. Psychologen und Gremien waren entsetzt: