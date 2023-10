Weshalb Sauerteig? Was ist anders?

Wie bereits der Name verrät, ist Sauerteig ein gesäuerter Teig. Dafür sorgen Milch- und Essigsäurebakterien, die das Roggenmehl für uns überhaupt verdaulich machen. Doch auch in Weizen- oder Dinkelmehl halten sie schädliche Bakterien in Schach. Und sie sind dafür verantwortlich, dass Sauerteigbrot leckerer schmeckt und länger hält, als wenn man es nur mit Hefe bäckt.

Den ersten eigenen Sauerteig ansetzen - so geht's!

Um einen Sauerteig anzusetzen ist nicht viel nötig: Mehl, Wasser, Wärme - und Zeit. Die optimale Temperatur für die Entwicklung eines Sauerteigs liegt zwischen 24 und 28°C und sollte konstant gehalten werden. Ob nahe der Heizung, neben dem WLAN-Rooter oder im Backofen - seien Sie kreativ!



Als Mehl eignen sich ein Roggenmehl Typ 1150 oder ein Weizenmehl Typ 1050 besonders gut. Doch abgesehen vom handelsüblichen Weizenmehl Typ 405 kann man fast alle Mehlsorten problemlos verwenden.



Das Gefäß, in dem man seinen ersten Sauerteig ansetzt sollte eher hoch als breit sein und mindestens zwei Liter fassen. In der Regel tut's eine klassische Rührschüssel, die man allerdings mit Folie abdecken sollte.

Die Herstellung eines Sauerteig-Ansatzes erfolgt in fünf Schritten und dauert in der Regel genau fünf Tage. In diesen fünf Tagen wird der Teig heftig gären und blubbern, deshalb sollte das verwendete Gefäß ausreichend groß sein und eine Abdeckung nur locker aufliegen.

Tag 1:

100 g Mehl mit 100 ml Wasser (ca. 25°C) mischen und verrühren. Dabei auf Sauberkeit der Schüssel und des Rührlöffels achten. Die Schüssel lose abdecken und den Teig an sein warmes Plätzchen bringen - und warten. Nach zwölf Stunden kann die Mischung das erste Mal umgerührt werden.



Tag 2:

Nach 24 Stunden wird der Teig das erste Mal gefüttert. 100 g Mehl und 100 ml Wasser zur Mischung geben, umrühren, den Teig zurück an sein warmes Plätzchen bringen - und wieder warten.



Tag 3 & 4:

Ganz einfach: Machen Sie's wie an Tag 2!

Tag 5:

Ab Tag 5 kann der Sauerteig verbacken werden!

Anstellgut aufbewahren!

Immer mindestens 50 Gramm des Anstellguts zurück behalten. Das kann in einem Glas im Kühlschrank aufbewahrt werden. Bleibt er dort länger als eine Woche, sollte man ihn zwischendurch mit einem Löffel Mehl und einem Esslöffel wasser füttern. Möchte man wieder ein Brot backen, kann man den Sauerteig in drei Stufen ganz leicht reaktivieren:



100 g Mehl mit 100 ml lauwarmem Wasser zu einem weichen Teig verrühren und zu den ca. 50-100 g Anstellgut geben. Dann an ein warmes Plätzchen stellen. Dieses Mal sind dafür sechs Stunden ausreichend. Nach den sechs Stunden 100 g Mehl und 75 (!) ml Wasser dazu geben, verrühren und erneut für sechs Stunden am warmen Ort ruhen lassen. Zum Schluss wieder 100 g Mehl und 100 ml lauwarmes Wasser dazu geben, verrühren - und den Teig für 12 Stunden am warmen Ort ruhen lassen. Danach kann er erneut verbacken werden. UND: Nicht vergessen, wieder einen Rest fürs nächste Brot zurück zu behalten!

Zutaten:

500 g Sauerteigansatz

500 g Mehl (Roggenmehl 1150 oder Weizenmehl 1050)

ca. 200 ml Wasser

15 g frische Hefe oder 5 g Trockenhefe

1½ TL Salz

evtl. Körner, Nüsse oder Kräuter nach Geschmack