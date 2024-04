Am Samstag wurde weiter entlang des Flusses Oste, jedoch auch erneut rund um Elm gesucht. An manchen Orten müsse mehrfach nachgeschaut werden, sagte der Sprecher. "Es ist durchaus möglich, dass sich der Junge auch hin und her bewegt. Was gestern negativ war, kann heute positiv sein." Gleichzeitig ziehe sich die Suche bereits weit in den angrenzenden Landkreis Stade.

Arian hatte sein Elternhaus am Montagabend (22.04.) allein verlassen. Hunderte Einsatzkräfte durchkämmen seit Tagen die Gegend rund um den Heimatort des Sechsjährigen. Eine Überwachungskamera hatte den Jungen dabei gefilmt, wie er nach dem Verschwinden aus seinem Zuhause in Richtung eines angrenzenden Waldes lief.

Beteiligung der Müllabfuhr

Weil sich der autistische Junge in einer Mülltonne verstecken könnte, sammelte die Müllabfuhr vor Ort am Freitag (26.04.) keinen Müll ein. Auch von Bundeswehrsoldaten aus Seedorf erhielten die Einsatzkräfte Unterstützung: 250 Fallschirmjäger beteiligten sich an der Suche nach dem Sechsjährigen.



Die Polizei änderte außerdem ihre Suchstrategie und versuchte den Jungen in Kleingruppen zu finden, anstatt mit langen Polizei- oder Personenketten nach ihm zu suchen.

In der Nacht auf Freitag versuchten die Einsatzkräfte durch Lichtkegel am Himmel und Kinderlieder die Aufmerksamkeit von Arian zu erlangen, jedoch ohne Erfolg.

Fußspuren von Arian gefunden

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag (25.04) mitteilte, sind Fußspuren entdeckt worden, die zu dem kleinen Jungen gehören könnten. Daraus ergebe sich eine mögliche Richtung, in die sich Arian eventuell bewegt hat.



Die Spuren führten entlang des Flusses Oste. Seitens der Polizei hieß es, dass der Junge Wasser möge. Dass er sich am Fluss entlang bewegt haben könnte, wäre also nicht ungewöhnlich. Mehrere Tümpel, die in der Nähe des Flusses liegen, haben Taucher am Donnerstag abgesucht.

Feuerwerk, Luftballons und Schokolade sollen bei Suche helfen

Die Suche nach dem kleinen Jungen ist für die Retter ein Wettlauf gegen die Zeit. In der Hoffnung Arian zu finden, griffen die Helfer auf Lockmittel zurück, die dem sechsjährigen Arian gefallen.



So wurde in der Nacht zu Donnerstag ein Feuerwerk abgebrannt, in einem Waldgebiet in der Nähe des Wohnhauses der Familie hängte die Feuerwehr Luftballons und Schokolade auf - alles um Arians Aufmerksamkeit zu erregen.

Überwachungskamera filmte Arian