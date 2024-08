Die Festnahme von Marius Borg Høiby war ein Schock für die norwegischen Royals. Es geht um den Verdacht der Körperverletzung und Sachbeschädigung. Das teilte die Polizei in Oslo der Deutschen Presse-Agentur mit.



Die Polizei sei zu einer Wohnung in Oslo gerufen worden, weil es dort in der Nacht zum Sonntag (04.08.) zu einer Gewalttat gekommen sein soll. Das mutmaßliche Opfer ist nach Polizeiangaben mit Marius Borg Høiby in einer Beziehung.