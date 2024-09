Die gute Nachricht: Königin Margrethe ist nach ihrem Sturz am Mittwochabend (18.09.) wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Unfall führte allerdings zu einer Verletzung an der Halswirbelsäule und einem Bruch der linken Hand. Das teilt der dänische Hof mit.



Die 84-Jährige muss nun einen Gipsverband an der Hand und in den kommenden Monaten eine Halskrause tragen.



"Königin Margrethe ist in guter Stimmung und es geht ihr den Umständen entsprechend gut, sie wird sich allerdings noch länger in der Genesung befinden", heißt es in der Mitteilung vom Palast.