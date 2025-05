Baby Ines wird am Freitag, dem 13. Juni in der Kirche von Schloss Drottningholm bei Stockholm getauft.



Der genaue Ablauf sieht so aus: Um 11 Uhr werden die geladenen Gäste in der Schlosskirche erwartet, die Taufe selbst beginnt um 12 Uhr.



Die Taufe wird von Bischof Johan Dalman und dem Hofkaplan Michael Bjerkhagen geleitet, heißt es in einer Mitteilung des schwedischen Hofes. Zudem soll nach der Zeremonie ein Empfang für geladene Gäste stattfinden, gefolgt von einem privaten Mittagessen.