Die belgische Kronprinzessin Elisabeth hat im vergangenen Jahr ihr Master-Studium an der renommierten Harvard University in den USA aufgenommen. Doch jetzt sorgt eine Entscheidung der Regierung unter US-Präsident Trump für Unruhe. Diese entzog der Universität am Donnerstag (22.05.) nämlich die Möglichkeit, internationale Studenten aufzunehmen.

Kronprinzessin Elisabeth von Belgien Die Prinzessin ist Thronfolgerin Belgiens und das älteste von vier Kindern von König Philippe und Königin Mathilde. Vor ihrem Studium in Harvard erwarb die 23-Jährige einen Abschluss in Geschichte und Politik an der Universität Oxford im Vereinigten Königreich von Großbritannien.

Personen aus dem Ausland, die aktuell an der Universität studieren, sollen entweder zu anderen Hochschulen wechseln oder ihre studentische Aufenthaltserlaubnis in den USA verlieren. Nach Angaben der "New York Times" betrifft das rund 6.800 Studierende, was einem Anteil von etwa 27 Prozent entspricht.



Was bedeutet das alles für die Kronprinzessin? "Die Auswirkungen der Entscheidung der Trump-Regierung werden sich erst in den kommenden Tagen und Wochen zeigen", sagte Lore Vandoorne, Sprecherin des belgischen Königshauses nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters.



Der Kommunikationsdirektor des Palasts, Xavier Baert, ergänzte, dass man die Situation analysiere. Es könne noch viel passieren.