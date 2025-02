Dieses Strahlen ist echt - und nicht nur für die Fotografen: Entspannt und glücklich verließen die frisch gebackene vierfach-Mama Prinzessin Sofia, Ehemann Carl Philip von Schweden gemeinsam mit dem am Freitag (7. Februar) geborenen Töchterchen das Danderyds-Krankenhaus in Stockholm.

Auf den ersten Fotos nach der Geburt trägt die Prinzessin einen stilvoll-lässigen Look mit einem weißen Kurzmantel, Turnschuhen und Basecap über ihren offenen Haaren, lacht die Fotografen an, wirkt entspannt. Süßes Detail: Das niedliche Kuscheltier, das Sofia in der Hand hält, ein kleines Äffchen.