Prinzessin Majda wurde als Margaretha Inga Elisabeth Lind im schwedischen Arboga geboren. Sie studierte als junge Frau in Cambridge Englisch. Auf einer Party lernte sie ihren zukünftigen Mann, Prinz Ra'ad bin Zeid, kennen.



Die beiden heirateten schon ein Jahr nach dem Kennenlernen. Am 30. Juni 1963 folgte die standesamtliche Hochzeit in Schweden. Wenige Monate danach wurde der Bund der Ehe in einem Palast in Amman gefestigt. So wurde aus Margaretha Prinzessin Majda - den arabischen Namen erhielt sie von ihrem Schwiegervater.



Das Paar bekam fünf Kinder, zudem hinterlässt Majda 16 Enkelkinder.