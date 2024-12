Die Looks der Royals muteten fast schon feierlich-festlich an: Prinzessin Madeleine kam in einer dramatischen Robe mit XL-Schleppe in Tannengrün - und mit Ehemann Chris O'Neill, was wohl die größte Überraschung des Abends war.



Seit dem Umzug von den USA nach Schweden sieht man Chris nur noch selten an der Seite seiner Frau. Bei der diesjährigen Nobelpreisverleihung war der königliche Schwiegersohn zum ersten Mal seit 2017 wieder dabei.