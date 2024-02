Eine unerhörte Liaison sorgt in Spanien aktuell für einen wahren Skandal - und Prinzessin Leonor mittendrin, obwohl sie eigentlich das Unschuldslamm in der Geschichte ist. Wie die spanische Zeitung "El Confidencial" berichtet, soll eine 18- bis 19-jährige Mitschülerin aus Leonors Ausbildungsjahr ein sexuelles Verhältnis mit einem hochrangigen Offizier haben. Und das hat Konsequenzen. Er wurde vorrübergehend für mehrere Monate aus dem Verkehr gezogen. Der Vorwurf? Verstoß gegen die militärische Ethik und Disziplin - und noch schlimmer: Machtmissbrauch. Die verbotene Liebe zieht Kreise - bis hoch ins Verteidigungsministerium. Das Kommunikationsbüro hat sich bisher allerdings nicht zu der deliziösen Angelegenheit geäußert. Insider wollen wissen, dass der Fall als "sehr ernst" eingestuft wird. Dem Offizier könnte ein Disziplinarverfahren drohen.

Eine Beziehung zwischen Ausbilder und Schülerin? Absolut undenkbar für die altehrwürdige Akademie, die jetzt mit einem herben Image-Schaden rechnen muss. Der Fauxpas lässt sich auch mithilfe der prominenten Schülerin nicht wegpolieren.



Und Leonor? Die wird wohl trotz Sex-Geflüster an der Militär-Institution bleiben. Kleiner Hoffnungsschimmer: Auf die Thronfolgerin kommt ein kleiner Tapetenwechsel zu. Leonor wird voraussichtlich am 15. Juli ihre erste Ausbildungsetappe in Saragossa abschließen. Sie wird in den Waffengattungen Heer, Marine und Luftwaffe ausgebildet - und ersteres ist bald geschafft. Im August wechselt Leonor an die Marineschule in Pontevedra. Im darauffolgenden Jahr geht's dann mit der Luftwaffe weiter.