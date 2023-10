Die 17-jährige Prinzessin Leonor von Spanien hat die ersten vier Wochen in der Militärakademie von Saragossa überstanden. Dafür gibt es eine Anerkennung.



Die Tochter von König Felipe und Königin Letizia von Spanien nahm am Dienstag (19. September) zusammen mit 560 anderen neuen Kadetten an einer internen Zeremonie auf dem Exerzierplatz teil.