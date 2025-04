Das dänische Königshaus kam aus dem Party-Marathon im April kaum raus. Erst am 16. April feierte Königin Margrethe ihren 85. Geburtstag. Prinzessin Isabella lässt schon seit dem 11. April die Korken knallen.



Begonnen mit einer Kultur-Party in Aarhus, gefolgt von einer Feier in Kopenhagen, bei der am 15. April auch 1.000 Leute aus dem dänischen Volk teilnehmen durften. Was an ihrem eigentlich Geburtstag, dem 21. April, anstand, wurde bisher nicht verraten.