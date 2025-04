Der Geburtstagscountdown läuft! Am 21. April wird Prinzessin Isabella 18 Jahre alt - gefeiert wird mit einer royalen Mega-Sause. Wie es sich für eine Königstochter eben gehört.



Doch schon vorher wird Isabella groß gefeiert - und zwar ganz groß. Am 11. April schmeißt die dänische Gemeinde Aarhus eine Pre-Birthday-Party für Isabella. Wie viel der Steuerzahler dafür blechen muss, wurde jetzt bekannt, denn das Budget für die Feier ist auf der Website der Gemeinde veröffentlicht worden. Party Nummer eins schlägt mit 300.000 DKK zu Buche - umgerechnet knapp 40.000 Euro. Und das kommt so:

Bildrechte: Steen Evald, Kongehuset

Prinzessin Isabella: Das kostet ihre Geburtstagsfeier

Damit die Stadt der Prinzessin alle Ehre macht, ist ein aufwendiges Programm geplant: Isabellas Geburtstagsevent soll auch eine Hommage an die vielen kreativen Talente der Stadt sein. Nachwuchsdesigner präsentieren ihre Kreationen bei einer Modenschau, Kuchen wird gereicht, Musiker geben ihre Kompositionen zum Besten und Profitänzer laden zum Mitschunkeln ein. 300 Gäste sind geladen - und auch die wollen verköstigt werden. Nicht nur der Hochadel.



Alles in allem ein kostspieliges Vergnügen. Das Budget erklärt und aufgedröselt:



Catering: 63.000 DKK (8.444 Euro). Das ergibt ein Pro-Kopf-Budget von 200 DKK (27 Euro). Was kredenzt wird, ist noch streng geheim.

63.000 DKK (8.444 Euro). Das ergibt ein Pro-Kopf-Budget von 200 DKK (27 Euro). Was kredenzt wird, ist noch streng geheim. Die Stadt wird mit Bannern, Plakaten und Blumen herausgeputzt. Kosten: 26.000 DKK (3.484 Euro).

herausgeputzt. Kosten: 26.000 DKK (3.484 Euro). Der größte Teil des Budgets fließt mit 93.000 DKK (12.465 Euro) in den Punkt " Programminhalte und Akteure ". Die Verpflegung der Teilnehmer wird mit 5.000 DKK (670 Euro) veranschlagt.

". Die Verpflegung der Teilnehmer wird mit 5.000 DKK (670 Euro) veranschlagt. Moderation : 20.000 DKK (2.6801 Euro)

: 20.000 DKK (2.6801 Euro) Geburtstagsgeschenk für Isabella - ebenfalls noch streng geheim: 10.000 DKK (1.338 Euro).

Bildrechte: IMAGO/SOPA Images

Aarhus macht sich bereit

40.000 Euro für den Geburtstag einer Prinzessin, die eigentlich ganz woanders wohnt und mit der Stadt nichts am Hut hat. Ist das zu viel? Nein, finden die Aarhuser - und freuen sich auf das Spektakel.



"Prinzessin Isabella feiert ihren 18. Geburtstag in Aarhus - und wir drücken die Daumen, dass der Frühling kommt und die Sonne scheint, wenn Ihre königliche Hoheit, Prinzessin Isabella, am 11. April um 14:00 Uhr im Rathaus von Aarhus eintrifft", heißt es auf der Website der ostdänischen Großstadt. Dass Isabellas Geburtstag ausgerechnet hier gefeiert wird, erfüllt die Einheimischen mit purer Vorfreude.



Bürgermeister Anders Winnerskjold schreibt: "Wir sind sehr glücklich und stolz, dass so viele junge Leute aus Aarhus Prinzessin Isabellas Geburtstag in unserem schönen Rathaus feiern wollen."

Per Losverfahren zum Geburtstag

100 erwählte Jugendliche werden am 11. April mit Isabella feiern. Wer dabei sein darf, entscheidet das Glück.



Alle Jugendlichen der Gemeinde Aarhus, die am 11. April 17, 18 oder 19 Jahre alt sein werden, erhielten im März eine E-Mail oder einen Brief, in dem sie sich für die Teilnahme an Isabellas Geburtstagsverlosung anmelden konnten. Summa summarum machten das 11.007 Jugendliche, von denen wiederum 50 erwählt und benachrichtigt wurden. Sie dürfen mit Isabella im Rathaus feiern - und sogar noch ein +1 mitbringen. Das Prinzip wiederholt sich zu Isabellas zweiter Party am 15. April.



Die Idee ist nicht neu: Schon zum 18. Geburtstag von Kronprinz Christian feierte man mit dem Volk. Damals wurden jeweils zwei 18-Jährige aus jeder Gemeinde Dänemarks zum Galadinner eingeladen.



So volksnah, diese Dänen.