Nur zwei Wochen nach ihrem Uni-Start verlor Prinzessin Amalia der Niederlande ihre neu gewonnene Freiheit. Die Thronfolgerin geriet ins Visier der berüchtigten "Mocro Maffia" , angeblich seien eine Entführung oder ein Anschlag geplant gewesen. Amalia musste ihre Zelte in Amsterdam abbrechen und zog zurück ins elterliche Schloss in der Nähe von Den Haag. Bislang konnte man nur munkeln, wie es im Inneren der Prinzessin aussehen muss. Amalia vermied jeglichen Kommentar über ihre Situation. Bis jetzt.

In einem Pressegespräch, das im Rahmen der Karibikreise von Amalia und ihren Eltern Máxima und Willem-Alexander stattfand, sprach Amalia laut "Dana Press" erstmals über die Geschehnisse der letzten Monate.

Zu Beginn meiner Studienzeit dachte ich, ich würde das tun, was Studenten tun. Leider war die Realität alles andere als das. Ich will ganz ehrlich sein: Es fällt mir immer noch sehr schwer. […] Ich möchte mich ganz herzlich für die Unterstützung von Freunden und Familie, aber auch aus allen Teilen der Niederlande und damit auch der Karibik bedanken.

Für die niederländische Königsfamilie war die Pressekonferenz am Donnerstag (09.02.) der letzte offizielle Termin ihrer 14-tägigen Karibik-Staatsreise. Für Prinzessin Amalia war es die erste offizielle Auslandsreise im Zeichen der Krone.



Während der Pressekonferenz teilte sie auch positivere Anekdoten mit den anwesenden Journalisten. So erzählte sie, dass sich viele Bewohner der karibischen Inseln an Amalias Oma Prinzessin Beatrix erinnert fühlten: "Es war sehr überraschend, wie auf jeder Insel jemand zu mir kam und sagte: 'Kannst du deiner Großmutter Hallo sagen.' Wie Sie wissen, hat auch meine Oma ein großes Herz für die Inseln. Vor der Abreise hat sie zu mir gesagt: 'Ich bin insgeheim neidisch, dass du gehst. Ich wäre auch gerne gegangen.'"