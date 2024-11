Seit Monaten genießt Kronprinz Christian die afrikanische Sonne auf seiner Auslandsreise. Und von genau dort meldet sich der Thronfolger Dänemarks regelmäßig auf Instagram.



Neben Eindrücken von seiner Zeit in Afrika, teilt er auch ein Update zu seine Zukunftspläne. Pünktlich zu Weihnachten will Prinz Christian wieder bei seiner Familie in Dänemark sein.



Danach wird es ernst für den Kronprinzen, denn im Februar ruft die Wehrpflicht. Er werde seinen Dienst bei einem Regiment im dänischen Slagelse antreten, schreibt er.



Damit tritt er in die Fußstapfen seines Vaters. König Frederik diente nach seinem 18. Geburtstag in der Königlichen Leibgarde.