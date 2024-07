Prinz Christian von Dänemark hat Grund zum Jubeln: Er hat seinen Schulabschluss in der Tasche! Der Thronfolger hat alle Abschlussprüfungen bestanden. Zur Feier des Tages versammelt sich die ganze Familie am Ordrup Gymnasium in Charlottenlund.



Um den Kronprinzen gebührend zu ehren, posiert die ganze Familie für die Fotografen vor Ort und gibt sogar Interviews.