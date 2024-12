Eigentlich soll die Königsfamilie beim traditionellen Fotoshooting im Mittelpunkt stehen, doch ein anderer stiehlt allen die Show. König Willem-Alexander, Königin Máxima sowie die Töchter Amalia, Alexia und Ariane posieren seit 2005 zweimal im Jahr für die Presse, dafür wird ihre Privatsphäre für den Rest des Jahres akzeptiert. So auch in diesem Herbst, doch es läuft nicht alles glatt.

Gar nicht so einfach fünf Personen gleichzeitig ins rechte Licht zu rücken - erst recht nicht, wenn Familienhund Mambo mit von der Partie ist. Der kleine Zwergpudel sorgt für DIE Lachnummer, als er an einen Baum pinkelt, während die Royals posieren.

Ein Fotograf fängt diesen herrlichen Schnappschuss ein. Die Unbedarftheit des Hundes bringt Prinzessin Amalia komplett aus der Fassung. Sie hält sich vor Lachen die Hand vors Gesicht. Auch Willem-Alexander kann nicht an sich halten und lacht verschmitzt in die Kamera.

Dann springt Mambo auch noch Königin Máxima an. Dreckige Hundepfötchen auf weißem Mantel - keine gute Idee. Aber niemand kann dem kleinen Hund böse sein. Und am Ende kommen so eben die besten Fotos heraus. Nach einer kurzen Sammelpause entstehen jedoch noch glamouröse und wunderschöne Familienporträts.