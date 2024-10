Kronprinzessin Mette-Marit machte vor sechs Jahren öffentlich, dass sie an einer Lungenfibrose leidet. Eigentlich werden medizinische Angelegenheiten der Königsfamilie als Privatsache behandelt, nicht aber bei der Ehefrau von Kronprinz Haakon von Norwegen. Die Lungenkrankheit machte es Mette-Marit in der Vergangenheit teilweise für Wochen unmöglich, ihrer Arbeit als Royal nachzugehen. Am Freitag (11. Oktober) meldete sich der norwegische Palast erneut mit einem Update zu ihrem Gesundheitszustand.

Der norwegische Palast hatte Mette-Marits Erkrankung 2018 öffentlich gemacht. Anlässlich ihres 50. Geburtstages im vergangenen Jahr erklärte sie, wie "schmerzhaft, schwierig und hart" die Diagnose für sie ist. Das Atmen fällt ihr teilweise schwer.



Ihr Ehemann Haakon erklärte im August 2023: "Wie gut sie atmet, ist von Zeit zu Zeit unterschiedlich. Was an einem Tag schwierig ist, kann am nächsten Tag schon wieder gut sein"



Die Konsequenz: Immer wieder musste die 51-Jährige in der Vergangenheit öffentliche Termine kurzfristig absagen.



Anfang August vermuteten Medien und Fans Ähnliches, als Prinz Haakon allein zu den Olympischen Spielen nach Paris reiste. Kurz darauf wurde jedoch bekannt, dass die Verhaftung von Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby der Grund für die verspätete Anreise war.