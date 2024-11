"Was die Polizei über die Vergewaltigung sagen kann, ist, dass es sich um ein sexuelles Verhalten ohne Geschlechtsverkehr handelt. Das Opfer sei nicht in der Lage gewesen, sich der Tat zu widersetzen", heißt es in der Pressemitteilung der Polizei nach dem Bekanntwerden des ersten mutmaßlichen Sexualdelikts.



Konkret werde Marius Borg Høiby verdächtigt, gegen einen Paragraphen (§ 282) verstoßen zu haben, "der sexuellen Umgang mit einer Person betrifft, die bewusstlos oder aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, sich zu wehren".



Die Polizei erstattete Anzeige aufgrund von Informationen, auf die sie im Rahmen der laufenden Ermittlungen gestoßen ist. Die Staatsanwaltschaft habe daraufhin am 6. November 2024 entschieden, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.



Das zweite Sexualdelikt, das Marius Borg Høiby mittlerweile vorgeworfen wird, ist erst am 20. November öffentlich geworden - und soll sich nach einem ähnlichen Muster abgespielt haben. Nun wird wird auch in diesem Fall ermittelt.