Nach neuen Vorwürfen gegen Marius Borg Høiby hat die Osloer Polizei eine zweiwöchige Untersuchungshaft beantragt. Doch ob es dazu kommt, ist nach wie vor offen. Die Entscheidung soll zwar noch im Laufe des heutigen Tages (20.11.) fallen, doch von der Polizei kommt zunächst eine andere Nachricht.



Als seien die gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit formulierten Vorwürfe noch nicht genug, wird ihm nun sogar noch ein weiteres Sexualdelikt vorgeworfen. Es sei ein zweiter Vorfall aufgedeckt worden, sagte der mit dem Fall betraute Strafverfolger Andreas Kruszewski von der Osloer Polizei in der norwegischen Hauptstadt. Dazu werde nun ermittelt. Es gehe wie in dem anderen Fall um sexuellen Umgang mit einer Frau, die nicht in der Lage gewesen sei, sich der Handlung zu widersetzen.

Anklage erweitert

Der 27-Jährige war am Montag (18.11.) zum mittlerweile dritten Mal festgenommen worden, wie die Osloer Polizei in einer Pressemitteilung mitgeteilt hatte. Gegen Marius wurden seit dem Sommer zahlreiche Anschuldigungen erhoben, darunter Körperverletzung, häusliche Gewalt, Sachbeschädigung und Drohungen. Zuletzt auch ein Sexualdelikt - der bisher schwerste Vorwurf.



Aktuell wird Marius in der zentralen Haftanstalt im Osloer Stadtteil Grønland festgehalten. Die jüngsten Vorwürfe sind nicht der einzige Grund, warum die Polizei Marius in Untersuchungshaft behalten will. "Wir haben ihn in Untersuchungshaft genommen, weil in diesem Fall die Gefahr bestand, dass Beweise manipuliert werden", erklärte der norwegische Polizeistaatsanwalt Andreas Kruszewski laut VG.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Lise Aserud

Videos der mutmaßlichen Vergewaltigung aufgetaucht

Marius Borg Høibys Anwalt Øyvind Bratlien teilte dem Fernsehsender TV2 mit, dass sein Mandant vor Gericht erscheinen werde, es aber keine Grundlage für eine Untersuchungshaft gebe. "Wir wollen dem Gericht zeigen, dass der Fall anders aussieht und viel nuancierter ist, als es in der Presseberichterstattung den Anschein hat. Meiner Meinung nach gibt es keine Gründe für eine Inhaftierung."



Laut TV2 wird Marius durch mehrere Videos belastet, die auf seinem beschlagnahmten Handy gefunden wurden. Bei seiner Verhaftung sei laut VG nicht nur Marius selbst, sondern auch sein Zuhause durchsucht worden. Dabei habe die Polizei unter anderem sein Handy sichergestellt.

Neue schwerwiegende Vorwürfe