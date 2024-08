Spekulationen löst auch die Ex-Freundin von Marius Borg Høiby aus. Die Influencerin Nora Haukland soll sich am Mittwoch (07.08.) in einem emotionalen Video auf Snapchat an ihre knapp 55.000 Follower gewendet haben. Das Video ist nicht mehr online. Darin soll sie mitgenommen gewirkt und sich recht kryptisch geäußert haben, wie die norwegische Zeitschrift "Se og Hør" berichtet. In ihrer Online-Ausgabe zitiert sie aus dem Video so: