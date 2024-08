Ich habe mehrere psychische Erkrankungen, die dazu führen, dass ich in meiner Kindheit und als Erwachsener immer wieder Probleme hatte und immer noch habe. Ich habe lange Zeit mit Drogenmissbrauch zu kämpfen gehabt und war deswegen bereits in Behandlung. Ich werde diese Behandlung nun wieder aufnehmen und mit größtem Ernst verfolgen.

Der Rausch und meine Diagnose sind keine Entschuldigung für das, was in der Nacht von Sonntag auf Montag in Frogner passiert ist. Mein Wunsch ist es nun, die Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen und mich gegenüber der Polizei wahrheitsgemäß zu erklären.

Am "allerwichtigsten" sei es ihm, seine Freundin um Verzeihung zu bitten. "Sie hat weder verdient, was an jenem Abend geschah, noch den darauf folgenden Ansturm der norwegischen und internationalen Presse."



Auch an seine Familie wendet sich Marius: "Ich möchte mich bei meiner Familie entschuldigen. Ich weiß, dass meine Handlungen sie sehr getroffen haben. Also entschuldige ich mich bei euch, meine Liebsten. Das hätte nie passieren dürfen, und ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln – Marius Borg Høiby."