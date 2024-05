Nicht ein, nicht zwei, nicht drei sondern ganze vier Tage werden Märtha Louise und Durek ihre Liebe zelebrieren. Die norwegische Zeitung "Se og Hør" ist nicht nur an Einladungen, sondern auch an die exklusive Gästeliste der Mega-Sause gelangt. Die Braut ist darüber alles andere als amused. Auf Instagram macht Prinzessin Märtha Louise ihrem Ärger Luft: "Heute ziehen wir einen Schlussstrich. Wir wissen, dass Teile der Presse verstärkt Lügen über uns verbreiten werden, je näher unsere Hochzeit rückt." Das künftige Hochzeitspaar habe daher beschlossen, "dass wir von diesem Tag an nichts mehr kommentieren werden, was die Presse über uns schreibt". Doch das Kind - oder Krönchen - ist bereits in den Brunnen gefallen. Wie, wann, wo, wie lang? Das weiß man über Märtha Louises Hochzeit:

Anreisetag in Norwegen: Am 29. August startet das royale Liebesfest. Das Brautpaar hat einen Flughafen-Shuttle organisiert, der die Gäste zur Location ins norwegische Geiranger bringt. Wilde Wasserfälle, schneebedeckte Berggipfel, grüne Täler: Das malerische 300-Seelen Dorf Geiranger steht auf der Welterbeliste der UNESCO und ist eine der beliebtesten Urlaubsregionen des Landes. Norwegen at its best.



Die Hochzeitsgesellschaft residiert im traditionsreichen "Hotel Union" (vier Sterne, Zimmer ab 218 Euro pro Nacht). Für die Unterkunft müssen die Hochglanz-Gäste wie Lenny Kravitz oder Gwyneth Paltrow aber selbst zahlen. Knauserige Royals? Nun ja...irgendwo müssen ja Abstriche gemacht werden, immerhin arbeitet Märtha Louise nicht mehr für das Königshaus.



Bereits 2002 hat sie durch ihre erste Hochzeit mit Ari Behn auf all ihre königlichen Privilegien verzichtet und erhält daher auch keine Apanage. Durek Verrett verdient sein Geld hauptsächlich als Schamane. Seine spirituelle Nachhilfe kann man buchen - ab 1.500 Dollar pro Stunde. Doch allzu viele Klienten scheinen dieses Angebot vielleicht nicht anzunehmen, wenn die Gäste ihre Zimmer selbst zahlen müssen …



Am Abend des 29. August gibt es ein erstes kleines Get-Together. Märtha und Durek laden zu einer Party ein. Das Motto? Gar nicht mal so royal: "sexy und cool". Was genau das bedeuten wird, werden nur die anwesenden Gäste erfahren.