Der Royal Run ist für König Frederik eine Herzensangelegenheit. Vor sechs Jahren hat er ihn ins Leben gerufen, und der dänische Royal läuft selbst mit. In diesem Jahr erstmals als neuer Regent.



Mit Ausnahme des Pandemiejahres 2020 lief Frederik bei bisher jedem Royal Run auch selbst gute 20 Kilometer. Es gibt für Menschen in Dänemark nahezu keine andere Chance, dem Staatsoberhaupt so nah zu kommen.