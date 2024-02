Liebes-Countdown in Norwegen: Am 31. August heiratet Prinzessin Märtha Louise ihren Verlobten Durek Verrett.



Die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Einladungen? Längst verschickt. Das norwegische News-Portal "Se og Hør" will sogar bereits einen Blick auf die royale Hochzeits-Gästeliste geworfen haben.



Die Namen sind hochkarätig, ein wahres Versprechen von Hochglanz und Glamour - ungewöhnlich im sonst so bodenständigen norwegischen Königshaus.