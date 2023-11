Nach dem Treueeid folgte der letzte zeremonielle Teil des Tages. Für Kronprinzessin Leonor ging es zurück in den Königspalast. Dort erhielt sie von ihrem Vater die höchste zivile Auszeichnung Spaniens: das Collane des Ordens von Karl III. Felipe hatte die kostbare Ordenskette seinerzeit von seinem Vater, dem damaligen König Juan Carlos, überreicht bekommen. Bei einem darauffolgenden Mittagessen und einer privaten Feier am Abend wird Leonor dann wohl wenigstens die Sektkorken knallen lassen können.

Bitter: Am Vormittag waren weder Leonors in Ungnade gefallener Großvater Juan Carlos noch ihre Großmutter Sofía anwesend. Sie verpassten also den Treueeid und die Ordensvergabe. Das Fehlen von Juan Carlos war abzusehen, doch dass auch Altkönigin Sofiá nicht teilnehmen würde, war eine Überraschung.



Spanischen Medienberichten zufolge sollen beide jedoch am Abend an der privaten Feier im El Pardo-Palast nahe Madrid teilnehmen. Es wäre das erste formelle Familientreffen seit Juan Carlos' Gang ins Exil vor drei Jahren.



Laut Angaben des Königshauses sei die Lösung einvernehmlich zwischen Vater und Sohn geschlossen worden. Juan Carlos habe akzeptiert, dass es für die Monarchie besser wäre, wenn er nicht bei der öffentlichen Zeremonie dabei ist. Sofía werde nicht kommen, weil man keinen Unterschied zwischen beiden machen wolle, so der Hof.