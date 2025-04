Eigentlich wollte Königin Sonja das Osterfest im Kreise ihrer Lieben feiern - im eigenen Chalet in Sikkilsdalen. So wie es seit 1924 Königs-Tradition ist. Doch die royale Auszeit nahm ein jähes Ende: Die 87-Jährige wurde am Montagabend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Oslo geflogen. Nach einer Nacht im Krankenhaus konnte die Königin am Dienstagvormittag wieder in den Schoß ihrer Familie zurückkehren. Termine fallen bis Ende der Woche allerdings flach. Sonja muss sich schonen.



Wie schlimm stand es um Sonja?