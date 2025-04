1. Ihr blumiger Spitzname

Anders als ihr Name es vielleicht vermuten lässt, heißt Königin Margrethe in Familienkreisen "Daisy". Den Spitznamen trug schon ihre Großmutter Kronprinzessin Margretha von Schweden und die gab ihn an ihre Enkelin weiter.



Daisy ist das englische Wort für Gänseblümchen, welche Margariten ähneln. Gänseblümchen - Margarite - Margrethe: Daher wohl die Ableitung. Die ehemalige Königin trägt gelegentlich auch Schmuck in Gänseblümchen-Optik.

2. Sie war die "Vulkankönigin"

Einen weiteren Spitznamen bescherte Margrethe ihr (früheres) nikotinhaltiges Laster. Jahrzehntelang rauchte sie was das Zeug hält - auch in der Öffentlichkeit und bei offiziellen Auftritten. Egal, ob in einem Altenheim oder mit den Enkelkindern - acht sind es insgesamt - an der Hand. Bis zu 60 Zigaretten soll sie laut der Klatschpresse am Tag geraucht haben, was ihr den Namen "Vulkankönigin" einbrachte. Erst im Jahr 2023 schwor sie aus gesundheitlichen Gründen den Glimmstängeln ab.

Bildrechte: imago/Dean Pictures

3. Eine echte Dackel-Freundin

Das Rauchen mag sie aufgegeben haben, doch eine Schwäche bleibt: Königin Margrethe liebt Dackel. Die kurzbeinigen Hunde haben es ihr angetan. Bereits in den 1970er Jahren hat sie ihr Herz an die Tierchen verloren - eine Leidenschaft, die sie mit ihrem verstorbenen Ehemann Prinz Henrik teilt. Auf Fotos von offiziellen Terminen oder im Urlaub stiehlt sich immer mindestens ein Dackel mit ins Bild.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Pierre_Villard

4. Fast wäre sie nicht Königin geworden

Als Margrethe am 16. April 1940 zur Welt kam, sah es zunächst nicht danach aus, als würde sie irgendwann den dänischen Thron besteigen. Nachdem ihr Vater 1947 König wurde, war nämlich ihr Onkel Knut von Dänemark der rechtmäßige Thronfolger.



1953 änderte Dänemark aber das in der Verfassung festgeschriebene Erbrecht zugunsten Margrethes. Seitdem dürfen auch weibliche Nachkommen des Königs beziehungsweise der Königin den Thron besteigen. Margrethe wurde also erst im Teenageralter zur Kronprinzessin. Wirkliche Gleichstellung - das erste Kind wird unabhängig des Geschlechts Thronfolger - wurde allerdings erst 2009 eingeführt.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Königshaus Dänemark | Per Morten Abrahamsen

Seit dem Tod ihres Vaters Frederik IX. am 14. Januar 1972 regierte sie als Königin Margrethe II. bis zum Jahr 2024, als sie den Thron für ihren Sohn Frederik freimachte.



Auf den Tag genau 52 Jahre lang war sie dänisches Staatsoberhaupt. Nach dem Tod der britischen Queen Elizabeth II. 2022 galt sie zum Schluss sogar als dienstälteste Monarchin der Welt.

5. Margrethe bezeichnet sich selbst als schlechte Mutter

Als Königin hatte Margrethe nicht viel Zeit für die Familie. Ihre Kinder Frederik und Joachim kamen laut ihr selbst oft zu kurz, Nannys übernahmen die Erziehung. "Ich glaube, dass ich keine besonders gute Mutter war", gab sie in einem Interview in der ZDF Doku "Ein Leben für die Krone - Margrethe II. von Dänemark" zu. "Ich konnte nicht so viel bei ihnen sein, wie ich es gerne gewollt hätte. Auf der anderen Seite kann ich auch nicht behaupten, dass ich jemand bin, der seine Kinder unentwegt um sich haben wollte. So bin ich eben."

Bildrechte: IMAGO / Bridgeman Images

6. Königin mit künstlerischen Talenten

Königin Margrethe ist künstlerisch begabt. Als Malerin und Grafikerin war sie an vielen künstlerischen Projekten beteiligt. Das bekannteste ist wohl "Der Herr der Ringe". Unter dem Pseudonym Ingahild Grathmer illustrierte sie 1977 die dänische Fassung der erfolgreichen Buchreihe des Autors J. R. R. Tolkien.



2024 wurde Margrethe für ihre Kostüme für den Netflix-Film "Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung" als Kostümdesignerin des Jahres sogar mit dem "Robert" ausgezeichnet, einer Art "dänischem Oscar".



Zudem hat die Königin eine Sprachbegabung. Neben ihrer Muttersprache Dänisch spricht sie Französisch (die Muttersprache ihres 2018 verstorbenen Mannes Prinz Henrik), Schwedisch (die Muttersprache ihrer Mutter Königin Ingrid, eine geborene Prinzessin von Schweden), Englisch und Deutsch und arbeitete nebenbei als Übersetzerin.